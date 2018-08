In Siberia arrestata cellula di predicatori dell'ISIS

E' stato specificato che la cellula aderiva all'ideologia dell'ISIS. I membri di questo gruppo cercavano di reclutare persone del posto per recarsi nelle zone di conflitto per combattere dalla parte degli islamisti, in particolare Siria e Afghanistan.

Agli arrestati sono stati sequestrati dispositivi di comunicazione tramite cui coordinavano le loro attività, libri a carattere fondamentalista e carte bancarie utilizzate per inviare denaro a sostegno dell'ISIS.