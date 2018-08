Biologi creano molecola capace di eliminare il grasso in eccesso

Genetisti australiani hanno scoperto un enzima insolito: se bloccato, l'organismo riesce a sbarazzarsi delle calorie in eccesso e non accumula grassi.

Le loro scoperte sono state pubblicate sulla rivista Nature Communications.

"Ci aspettavamo che questa proteina controlla il metabolismo, ma non pensavamo che avrebbe avuto alcun impatto sull'obesità oltre a non essere legata all'insulina. D'altra parte, tenendo conto che l'obesità facilita lo sviluppo di molte altre malattie, i medicinali che si svilupperanno avranno molte altre proprietà positive", ha detto Nigel Turner, ricercatore dell'Università del New South Wales di Sydney (Australia).