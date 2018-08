La Russia sviluppa un nuovo aereo militare con decollo verticale

Secondo Borisov, il progetto è stato inserito nel programma governativo sugli armamenti su disposizione del capo di Stato.

"Ora si sta lavorando sui modelli concettuali e sui prototipi. Naturalmente è uno sviluppo per il futuro. Per le portaerei di qualsiasi classe serve una nuova flotta aerea. Proprio per questo si ricorre a varie tecnologie, che consentano un decollo e atterraggio verticale. Concettualmente questo lavoro viene condotto dal ministero della Difesa dall'anno scorso", ha detto il vice premier russo.

Ha notato che i tempi della progettazione del nuovo velivolo sono determinati dal ciclo tecnologico.

"In genere servono 7-10 anni se si parla di produzione in serie," — ha chiarito Borisov.