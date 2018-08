Ucraina, calcolato quanto ogni residente deve ai creditori internazionali

I prestiti esteri dell'Ucraina rappresentano circa il 60% del debito nazionale e raggiungono i 47,2 miliardi di dollari. Questo importo comprende 9,6 miliardi di dollari di debito garantito dallo stato, e il resto è sotto forma di eurobond per 17,5 miliardi di dollari.

La pubblicazione osserva che l'Ucraina dovrà restituire entro la fine del 2019 quasi dieci miliardi di dollari.

Lo scenario più probabile per il rimborso del debito da parte dell'Ucraina nei prossimi anni sarà collegato al FMI. Tuttavia, questo Kiev dovrà rispettare i termini richiesti dall'organizzazione, come una nuova formula per il calcolo delle tariffe del gas, per ottenere la tranche da 1,9 miliardi di dollari.

Ma questo denaro non sarà sufficiente e Kiev dovrà riemettere gli Eurobond e obbligazioni a un tasso più elevato. In futuro, ciò comporterà un aumento ancora maggiore del debito pubblico.