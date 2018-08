Trovato ghiaccio sulla superficie della Luna

Gli astronomi hanno trovato macchie di ghiaccio sparse attorno ai poli della Luna che potrebbero un giorno fornire una fonte di acqua per i colonizzatori umani.

Gli scienziati hanno individuato il ghiaccio attraverso le misurazioni a infrarossi effettuate dal mappatore della mineralogia lunare della NASA, uno strumento volato sulla luna un decennio fa con la missione indiana Chandrayaan-1.

I dati mostrano che il ghiaccio s trova sul terreno in una serie di punti vicino alle regioni polari della Luna, permanentemente all'ombra e quindi riparate dal calore dei raggi del sole.

Le misurazioni rilevano che le chiazze di ghiaccio tendono a formarsi dove la temperatura superficiale non supera i —163 gradi. Tuttavia la temperatura da sola non è sufficiente a garantire la presenza del ghiaccio: solo il 3,5% delle aree in ombra che gli scienziati controllato hanno mostrato la presenza di ghiaccio.

Le immagini sono la prima "prova diretta e definitiva" della presenza di ghiaccio sulla Luna, secondo un rapporto degli Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze.

"Questi depositi di ghiaccio potrebbero essere utilizzati come risorsa in situ nella futura esplorazione della Luna", scrivono gli autori.