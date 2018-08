L'Ucraina chiede agli USA imbarcazioni per rafforzare presenza nel Mar Nero

Kiev si sta impegnando ad ottenere dagli Stati Uniti dei pattugliatori per rafforzare la propria marina militare nel Mar Nero. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore dell’Ucraina negli Stati Uniti Valery Chaly.

"Stiamo lavorando per ottenere dagli Stati Uniti dei pattugliatori classe Island che miglioreranno le nostre capacità nel bacino del Mar Nero", ha detto Chaly in una conferenza stampa.

Egli ha aggiunto che un gruppo di specialisti sta preparando gli accordi necessari.

In precedenza, il comando della marina militare ucraina ha riconosciuto che l'Ucraina non avrebbe raggiunto la parità militare con la Russia nel Mar Nero e nel Mare di Azov, ma che tuttavia sta sviluppando, con la partecipazione di specialisti stranieri, una strategia per lo sviluppo della flotta.