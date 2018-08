USA, Microsoft: hacker russi cercano di influenzare le elezioni per il Congresso

La scorsa settimana Microsoft Digital Crimes Unit ha eseguito su ordine del tribunale il controllo di sei domini di un gruppo, "strettamente collegato al governo russo". Questo gruppo è noto con i nomi Strontium, Fancy Bear e APT28.

L'azienda afferma di aver scoperto che gli hacker hanno creato siti e URL, molto simili alle pagine web del Senato, dell'International Republican Institute e di altre istituzioni statali.

"Siamo preoccupati per questi ed altri tentativi di creare un rischio per la sicurezza di una vasta cerchia di persone associate con i partiti politici americani nella corsa alle elezioni del 2018. In generale, questo modello riflette ciò che abbiamo osservato durante le elezioni negli Stati Uniti nel 2016 e in Francia nel 2017", si legge in una nota dell'azienda.