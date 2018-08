Cremlino commenta tentativi di contrastare il progetto Nord Stream 2

Un nuovo pacchetto di sanzioni statunitensi contro le aziende che partecipano al progetto Nord Stream-2 è in fase di elaborazione, come riportato dal Wall Street Journal il 18 agosto. Come affermato dalla pubblicazione, ex ed attuali funzionari statunitensi, stanno discutendo il progetto di sanzioni, possono essere introdotte in poche settimane.

"Abbiamo già detto che, naturalmente, questi tentativi di neutralizzare un progetto internazionale puramente commerciale sono assolutamente illegale e costituiscono una palese violazione di tutte le regole e dei regolamenti commerciali dell'OMC (WTO). (…) Tali tentativi non possono essere camuffati in nessun altra maniera" ha detto Peskov.

Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. La nuova pipeline dovrebbe essere costruita accanto all'attuale Nord Stream. Passerà attraverso le zone economiche territoriali ed esclusive dei paesi lungo le rive del Mar Baltico: la Federazione russa, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la Germania. Tra questi paesi, la società operatrice del Nord Stream-2, Nord Stream 2 AG, deve ricevere permessi di costruzione solo dalla Danimarca.