Solo congelato il progetto russo-indiano sul caccia di 5° generazione Sukhoi/HAL FGFA

Il progetto congiunto di Russia e India per la creazione di un caccia di 5° generazione è al momento congelato, tuttavia c'è la possibilità di riprendere il dialogo, pertanto non è cancellato; lo ha dichiarato Dmitry Shugaev, direttore dell'agenzia federale russa per la cooperazione tecnico-militare in un'intervista a Sputnik.