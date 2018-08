Russia, a breve firma contratto di fornitura dei caccia di 5° generazione Su-57

Lo ha dichiarato in un'intervista al canale "Rossiya 1" il presidente della società Yury Slyusar.

"Complessivamente da parte nostra è stato messo in preventivo l'acquisto di circa 12 velivoli", ha affermato.

Slyusar ha sottolineato che per la società la firma del contratto sarà un "evento cruciale".

Lo ha spiegato per il fatto che i caccia Su-57 superano significativamente le caratteristiche tecniche dei suoi predecessori e sono dotati di nuovi equipaggiamenti.

Slyusar ha aggiunto che questi aerei da combattimento russi avranno un prezzo molto più competitivo rispetto agli analoghi occidentali.

Il Su-57 è progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei in lontananza e in combattimento ravvicinato. Inoltre è in grado di colpire bersagli terrestri e di superficie aggirando i sistemi anti-missile e di contraerea.