In Afghanistan dispersi 100 soldati dopo attacco dei talebani a base militare

I talebani hanno conquistato il distretto di Bilchirag nella provincia dell'Afghanistan meridionale di Faryab; non si hanno notizie di circa 100 soldati afghani di stanza nella base militare della zona, segnala il canale Tolo News riferendosi ad una fonte.

Secondo i media locali, durante l'attacco sono stati uccisi almeno 17 soldati dell'esercito afghano ed altri 12 sono rimasti feriti. Il capo del consiglio regionale di Faryab Sabgatullah Silab Muavin ha detto che rimane sconosciuta la sorte di decine di soldati presenti nella base attaccata dai talebani.

In Afghanistan prosegue il conflitto tra le forze governative ed i talebani che, dopo aver ottenuto il controllo di ampie zone rurali nel Paese hanno lanciato un'offensiva contro le grandi città. Allo stesso tempo nel Paese dell'Asia centrale è aumentata l'influenza dell'ISIS. Le forze di sicurezza afghane stanno conducendo operazioni congiunte in tutto il Paese per combattere il terrorismo.