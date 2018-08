Cremlino smentisce piani di Putin per partecipare a nozze ex cancelliere Schröder

Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora piani per recarsi al matrimonio dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, ha dichiarato a Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

In precedenza la Bild aveva riferito che Putin avrebbe potuto essere presente al matrimonio tra Schröder e la sua compagna sudcoreana Kim So-yeon, 26 anni più giovane dell'ex cancelliere. Secondo la pubblicazione il matrimonio, per il 73enne Schröder si tratta del 5°, è in programma il 5 ottobre e si celebrerà presso l'Adlon Hotel di Berlino.

"Non ci sono programmi in merito. La questione non è stata discussa", ha risposto Peskov alla corrispondente domanda.

Nella giornata di ieri Putin aveva assistito al matrimonio della ministra degli Esteri dell'Austria Karin Kneissl. Il presidente russo ha accettato l'invito facendo scalo a Vienna prima del viaggio pianificato a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Angela Merkel. Nell'ora trascorsa al matrimonio il presidente russo è riuscito a fare gli auguri agli sposi, a consegnare i regali, a ballare con la sposa e firmare il cofano dell'auto.