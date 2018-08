Washington consiglia alle Filippine di non comprare sottomarini russi

Le Filippine, considerate un alleato degli Stati Uniti nel sud-est asiatico, sono interessate all'acquisto di sottomarini russi per rafforzare la propria marina militare in relazione con le tensioni con la Cina nel Mar Cinese Meridionale. A giugno, il ministro della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, ha affermato che il le Filippine hanno bisogno di sottomarini per "stare al passo con gli stati vicini". La Russia ha proposto alle Filippine i propri sottomarini garantendo prestiti agevolati, osserva la pubblicazione.

"Penso che dovrebbero stare molto attenti a farlo. Se comprano macchine militari dalla Russia, ciò non porterà benefici alla nostra alleanza, e penso che a lungo termine noi siamo un partner migliore dei russi", ha detto l'assistente per l'Asia orientale del segretario della Difesa americano Randall Schriver.

Egli ha anche invitato i filippini a comprare attrezzature militari statunitensi, dal momento che "la compatibilità operativa è la chiave per la cooperazione tra gli Stati Uniti e le forze armate filippine". Secondo i media filippini, dopo un incontro con Schriver Lorenzana è andato a Mosca per incontrare i funzionari russi. Durante la sua visita a Manila, Schriver ha assicurato che gli Stati Uniti saranno un "buon alleato" e che sosterranno le Filippine nella loro disputa con la Cina nel Mar Cinese Meridionale.

La pubblicazione nota che Washington esercita pressioni sui suoi alleati per impedirgli di acquistare attrezzature militari russe, come nel caso della Turchia e i sistemi missilistici russi S-400.