Senatore russo commenta incontro Putin-Merkel

"Ma la valutazione del colloquio come ‘esaustivo, oppurtuno e utile' è senza dubbio incoraggiante. E per me così come sono riusciti a discutere apertamente tutte le principali questioni internazionali… i leader di Russia e Germania hanno pure la consapevolezza generale dell'importanza di promuovere due formati di dialogo: tra gli uomini d'affari dei due paesi e sulla linea delle società civili", ha scritto Kosachev su Facebook.

Il senatore ha definito l'incontro di ieri "un evento di importanza mondiale" paragonandolo per importanza all'incontro tra Putin e Trump a Helsinki, con la sola differenza che le relazioni tra Russia e Germania sono migliori rispetto a quelle con gli Stati Uniti.

Kosachev ha sottolineato che al momento gli interessi di Russia e Germania coincidono molto più rispetto ai tempi passati, esempio sono la collaborazione nel progetto di costruzione del gasdotto Nord Stream 2.

Altri punti in comune tra i due paesi, secondo il senatore, sono il timore per le conseguenze delle sanzioni degli Stati Uniti per la cooperazione economica tra la Russia e Unione Europea, così come la distruzione dell'accordo nucleare con l'Iran e una nuova escalation della tensione nella penisola coreana.