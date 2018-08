Austria, Putin ha ballato con il ministro degli Esteri austriaco

Le varie foto pubblicate dai media mostrano Putin e la Kneissl che ballano insieme durante i festeggiamenti del suo matrimonio, a cui il presidente russo era invitato. Inoltre è stato diffuso un video in cui Putin saluta calorosamente la coppia e lascia l'evento.

Vladimir Putin balla con il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl © REUTERS / Roland Schlager

​Poi il presidente russo si è recato a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Come riportato in precedenza dal Consiglio dei ministri tedesco, le parti discuteranno della situazione in Ucraina, della crisi in Siria e delle questioni economiche.