Il discorso, in particolare, parla del gasdotto Nord stream 2, costruito da un consorzio europeo.

"Non possiamo permettere che ci scoraggino dai nostri accordi in materia di politica energetica, solo perché il presidente americano non può accettarlo", ha detto in un'intervista con il media Funke.

"Riceviamo riserve di energia da molti paesi. Un gasdotto non ci renderà dipendente dalla Russia", ha aggiunto.