Il numero delle vittime del crollo a Genova è aumentato a 42

Secondo queste informazioni, non ancora confermate dalle autorità ufficiali, i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie il corpo della 42esima vittima. In precedenza i soccorritori hanno riferito che hanno trovato un'auto sotto blocchi di cemento, in cui si trovava una famiglia di tre persone: padre, madre e il loro figlio di 9 anni.

Forse si tratta dell'ultima vittima della tragedia di Genova, perché nella lista dei dispersi fino ad ora è rimasto solo un nome. Secondo le autorità locali, negli ospedali sono dieci i feriti, nove dei quali in gravi condizioni.