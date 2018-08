Fanno la birra, sì, ma sognano di essere la nuova Toscana. Beh, questo è uno scherzo. Il riscaldamento globale mette il mercato europeo dei vini a testa in giù. Se il clima continuerà a scaldarsi, abbiamo l'occasione di diventare la nuova Toscana, scrivono i media polacchi.

"La Polonia è destinata ad essere un paese leader della produzione di vino in Europa. Se le previsioni del clima si avverano, tra 30 anni la Polonia sarà L'Eldorado del vino", dice il sommelier Tomasz Kolecki in un'intervista a money.pl.

Il riscaldamento globale semplifica la coltivazione di uve di alta qualità. Grazie a ciò in Polonia già ora è molto più facile produrre vini di buon gusto. Il clima troppo caldo diventa un problema per i produttori di vino del sud Europa. Il più prezioso vino perde sapore. Troppo alta la temperatura è, più aumenta la dolcezza delle bevande. Il calore accelera e migliora il processo di fotosintesi, che porta a un eccesso di dolcezza nei frutti, per maturazione a temperature più elevate. Nel processo di fermentazione, quando lievitano, si trasforma lo zucchero in alcol, nascono i vini più robusti, di quello che dovrebbero essere in realtà.

"Nei vigneti nel sud Europa iniziano i problemi con l'acido. In questo clima è molto importante. I consumatori locali di generazione in generazione imparano a bere vino. I loro gusti sono diversi dai polacchi. Nel nostro paese ha venduto bene il vino brut, per quanto riguarda quello amabile, è impensabile", dice money.pl. Mikolaj Tyc, del Srebrna Góra, ha già il suo vino in vendita, in particolare.

Egli aggiunge che, ci sono varietà di dolci, ma quelli secchi prevalgono.

"Le temperature troppo alte impediscono ai vini locali di ottenere un adeguato acido".

Il caldo è positivo?

"In Polonia, il clima più caldo, senza dubbio, ben pregiudica lo sviluppo della produzione di vino. Applicando a questo la crescente esperienza dei viticoltori, abbiamo la possibilità di diventare ottimi produttori di vino. Tutti i vignaioli agiscono consapevolmente, non intuitivamente. Inoltre, la qualità dei vini cresce. Il gusto già coinvolge gli stranieri. E in futuro, se le condizioni climatiche continuano, saremo uno dei principali paesi produttori di vino in Europa. Abbiamo per questa circostanza molta terra per la coltivazione di uve", dice il sommelier.

Le regioni del Sud della Polonia hanno la possibilità in futuro di glorificare la produzione di vini a livello internazionale.

"Per quanto riguarda le esportazioni polacche di vini nelle regioni meridionali dell'Europa, questo è ancora un obiettivo lontano. Noi non abbiamo queste tradizioni vinicole, come in altri paesi. Ma il clima, ovviamente, favorisce la comparsa di nuovi vigneti in Polonia" aggiunge Mikolaj Tyc. L'inverno è necessario per sopravvivere.

Nonostante il riscaldamento globale in Polonia, abbiamo ancora a che fare con l'inverno e il gelo. Ora con variabili di clima affrontiamo la coltivazione di ibridi. Questo, di conseguenza, crea i tipi misti, in grado di superare l'inverno. Tuttavia, il riscaldamento globale influenzerà anche questo. In Polonia sempre più spesso appariranno varietà di vitis vinifera, cioè uva culturale. Gli ibridi sono fondamentali per l'industria enologica dei paesi del sud. Quindi i produttori di vino stanno già cominciando a sperimentare, la protezione dell'uva dal sole cocente. Questo influenzerà il gusto: i vini meridionali semplicemente cambieranno.

Non dobbiamo cadere nell'eccessivo ottimismo. Come aggiunge Kolecki, quest'anno il tempo è come un grande bonus. "Tutti in questa stagione vogliono spremere dalle culture tutto ciò che è possibile. Ma è importante rispettare la misura e l'equilibrio" sottolinea l'esperto. Se i viticoltori passeranno questo test, e il clima li favorirà, la Polonia ha la possibilità di diventare la nuova Toscana.