Bilancio militare USA testimonia disfunzione amministrativa di Trump

Secondo il disegno di legge, la retribuzione del Ministero della difesa aumenta del 2,6%, mentre il numero di soldati aumenta di 15 600 persone. Inoltre, il disegno di legge vieta la consegna di aerei F-35 in Turchia in caso di acquisto da parte di Ankara della sistema di difesa aerea S-400. Il reporter dell'agenzia Sputnik ha discusso la questione con il professore emerito presso l'accademia Australiana delle forze armate Carlisle Thayer.

Sputnik: Che ne pensate del nuovo documento, firmato dal presidente degli Stati Uniti? A vostro parere, a quali conseguenze può portare?

Carlisle Thayer: Questo documento è di circa 600 pagine, e non credo che qualcuno sia arrivato alla fine. Questo documento fornisce al presidente Trump il più grande bilancio della difesa nella storia, e impone una serie di limiti nella sua capacità di condurre la politica di difesa. Qui vediamo un esempio di crisi del sistema a Washington: il Congresso fa una cosa, ma il presidente può aggirare queste azioni, a volte può agire contro di loro, come nel caso della Russia, quando Trump ha voluto incontrare Putin, e allo stesso tempo, il Congresso ha introdotto sanzioni contro la Russia. Tutto questo è un esempio di una crisi sistemica.

Sputnik: ha ricevuto questo disegno di legge un supporto completo?

Carlisle Thayer: Ha superato una serie di letture, è stato molto difficile; ma è approvato dalla Camera dei rappresentanti, e quindi e Senato, quindi sì, ha ottenuto il sostegno. Questo disegno di legge lo supportano al Congresso, e Trump lo ha firmato perché lui ha un enorme bilancio della difesa. Molti partiti sono soddisfatti della complessità e del volume di un documento, ma allo stesso tempo è causa di alcune divergenze. Tutto questo dimostra che Trump non entra nei dettagli, ha firmato il disegno di legge, che ha ricevuto i soldi, ha lasciato ai generali, come li chiama lui, che agissero a loro modo.

Sputnik: Come questo influenzerà i cattivi rapporti della Turchia e degli USA?

Carlisle Thayer: la sofferenza non ama la solitudine. Erdogan e Trump meritano l'un l'altro, il loro rapporto continuerà a deteriorarsi. Trump non molla mai, ha bisogno di mostrare ai suoi sostenitori che è un uomo forte; vuole restituire i religiosi condannati, trova consensi tra i suoi elettori evangelici, queste relazioni peggioreranno. Inoltre, non gli piace la NATO, il suo punto di vista cambia continuamente, nessun presidente americano l'ha fatto. Sono sicuro che lui sa, che la Turchia è membro della NATO, ma mi sembra, dovrebbe ricordarlo.

Sputnik: a vostro parere, interesserà la firma di questo disegno di legge, la decisione della Turchia di acquisire sistemi di Difesa aerea russi?

Carlisle Thayer: se Erdogan si ritirerà? Ha bisogno di alta qualità dei sistemi di difesa. Ho discusso con esperti australiani della difesa aerea, e dicono che, dal punto di vista tecnologico, è molto buono. Paesi come la Turchia, sono in grado di prenderli. Non posso rispondere a questa domanda, questo è il dilemma per la Turchia, i missili di difesa o attacco al suolo USA.

Sputnik: è evidente che l'articolo del disegno di legge, riguardante la Turchia, colpisce la Russia.

Tuttavia, in lui anche un articolo sull'offerta di finanziamenti e risoluzione di fornire armi letali e aiuti militari all'Ucraina, riguarda l' "iniziativa Europea di contenimento". Secondo voi, come influirà questo sul rapporto tra Washington e la Russia, io ancora non riesco a capirlo, si è svolta la riunione dei presidenti a Helsinki, ma stiamo vedendo l'introduzione di nuove sanzioni anti-russe?

Carlisle Thayer: In America vige la separazione dei poteri, quindi Trump non può fare quello che vuole, se non è finanziato; il Congresso ha anche imposto alcune limitazioni, costringendo il presidente ad approvare la legge. Quindi da un lato possono dare questi soldi, ma non c'è bisogno di spenderli. C'è sempre una via d'uscita, c'è sempre un'alternativa, ci sono sempre le eccezioni. Sono sicuro che se Trump non vuole fare questo, non lo farà. D'altra parte, è molto improvviso, se non attira l'attenzione, lui solo può segretamente approvare qualcosa, ad esempio le sanzioni contro la Russia, allo stesso tempo, vuole migliorare le relazioni con la Russia.