Israele entrerà nella "NATO araba" contro l'Iran?

Dell'alleanza di Israele con i paesi arabi, e delle condizioni di ingresso di Israele nella NATO araba, in un'intervista Sputnik ha parlato Boris Dolgov, ricercatore presso il Centro di studi arabi, e Simon Zipis, politologo israeliano, dipendente dell'Istituto di studi di sicurezza nazionale dell'università di Tel Aviv.

L'alleanza non si terrà, secondo Dolgov, le dichiarazioni di Israele sono solo propaganda per un colpo. Israele, anche volendo accedere a una possibile alleanza di stati arabi, difficilmente sarà in grado di farlo, perché parte dei paesi sunniti è guidata dall'Arabia Saudita che non prenderà Israele. "Infatti, tali dichiarazioni sono arrivate da parte della direzione di Israele, si osserva tra sunniti e sciiti un'opposizione. Il presidio sunnita dell'Arabia Saudita, e quello sciita dell'Iran. L'Iran resiste anche a Israele, che considera l'Iran il nemico. Per Israele l'Iran è il nemico, fino a quando al potere in Iran ci sono ayatollah. L'alleanza di Israele e degli stati sunniti guidati dall'Arabia Saudita è realistica. Nel mondo musulmano può essere considerato abbastanza negativamente. L'Arabia Saudita e altri membri di una possibile alleanza, come l'Egitto e la Giordania, saranno utilizzati per questa fase ed è anche una questione seria. Difficilmente questi paesi, in particolare in Egitto, sono d'accordo sulla parte di Israele in questa alleanza. Piuttosto, si tratta di propaganda da parte di Israele. Anche se Israele, prevede di agire con questi paesi contro l'Iran".

L'esperto ha espresso il parere che, anche se i paesi arabi sono d'accordo sull'adesione di Israele alla potenziale alleanza, la condizione per l'ingresso di Israele nella "NATO araba" sarà la soluzione del problema palestinese.

"Il problema palestinese è un ostacolo tra Israele e il mondo arabo. L'Egitto in questo senso agisce abbastanza duramente dalla parte dei palestinesi. In Giordania, si trova un gran numero di palestinesi e organizzazioni che, naturalmente, si esibiranno contro tale soluzione del problema palestinese. Supponendo un ipotetico coinvolgimento di Israele, allora, forse, la condizione per questo è la soluzione del problema palestinese, che Israele è improbabile. Anche questo, ovviamente".

È di opposto parere Simon Zipis, che vede buone prospettive di Israele nell'unione contro l'Iran con i paesi che potenzialmente possono entrare nella NATO araba. "La possibilità è assolutamente reale, dal momento che Israele, USA e Arabia Saudita hanno un interesse comune: il confronto con l'Iran. Trump all'inizio della sua presidenza, ha fatto una visita in Arabia Saudita, mostrando a tutto il mondo, che la sua politica sarà concentrata sulla parte sunnita del mondo musulmano, il leader dell'Arabia Saudita, si rivolge contro il mondo sciita, il leader è l'Iran. Qui coincidono gli interessi di Israele. Israele ha un molto intenso confronto politico con l'Iran, che rischia la distruzione di Israele e per questo sviluppa un programma nucleare. Inoltre, l'Iran mette in luce la linea tra Siria e Israele, sostenendo gruppi di militanti che combattono a fianco di Assad, e cerca di costruire la propria infrastruttura per la futura aggressione contro Israele dalla Siria. L'Iran supporta il raggruppamento di Hamas che periodicamente conduce uno scontro con l'esercito israeliano dal territorio di Gaza.

L'Egitto con Israele, così come la Giordania, ha trattati di pace. Tra i paesi c'è la cosiddetta pace fredda. La partecipazione di questi paesi in una coalizione è possibile. Questa è la vera prospettiva".

Il problema della Palestina finirà nel dimenticatoio. Anche se i cittadini palestinesi residenti nel territorio di Egitto e Giordania, sapranno argomentare contro questa coalizione, la loro voce non sarà ascoltata a causa del fatto che la lotta contro l'Iran avrà un peso maggiore rispetto al problema, della Palaestina ritiene il politologo:

"E in Giordania e in Egitto la minoranza dei palestinesi può opporsi a questa alleanza, tuttavia, essi non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Egitto o in Giordania. La questione palestinese andrà in secondo posto, mentre al primo posto ci sarà la coalizione della NATO araba".

Per quanto riguarda le condizioni di ingresso di Israele in una possibile alleanza, Zipis ha notato che l'unica condizione che può essere avanzata da Israele, sarà la soluzione della questione palestinese.

"Israele presenterà eventuali condizioni? Perché se in questa coalizione saranno coinvolti gli USA, decideranno di ricorrere all'aiuto di Israele, perché può dare un enorme contributo militare alla guerra. Israele possiede forze navali, risorse e capacità di intelligence. I membri della coalizione, in particolare gli USA, vogliono ricorrere all'aiuto di Israele, che può essere avanzare una condizione associata con l'insediamento del conflitto israelo-palestinese. Da Israele richiedono di fermare l'aggressione ai palestinesi che vivono, in particolare, a Gaza. Israele negli ultimi mesi infligge attacchi aerei sulla striscia di Gaza in risposta all'aggressione e attacchi di razzi contro il territorio di Israele da parte di Hamas. Anche i paesi arabi che partecipano a una possibile coalizione richiedono la fine del blocco navale a Gaza, attraverso quello passano carichi umanitari nella striscia di Gaza, che Israele ha chiuso in risposta ad attacchi missilistici".

L'esperto ritiene che Israele accetterà le condizioni, dal momento che la partecipazione a tale coalizione è un grande passo in avanti.

"A mio parere, Israele accetterà queste condizioni. In primo luogo, la partecipazione a tale coalizione aumenterà il prestigio di Israele agli occhi di molti paesi del mondo musulmano, perché infatti, diventa un alleato. In secondo luogo, sarà risolta la questione più importante per Israele: l'Iran. Se Iran non sarà distrutto, sarà fortemente indebolito dal punto di vista militare. Così, Israele vuole raggiungere quello per l'Iran, allenatore la presa in Siria e a Gaza" conclude l'esperto.