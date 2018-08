Pentagono spende oltre 34 milioni $ per abbellire interni di 2 aerei di Trump

All'inizio di questa settimana Washington Examiner aveva segnalato che le forze aeree statunitensi avevano stipulato il 14 agosto un contratto con la società Boeing da 16 milioni di dollari per l'installazione di "componenti interne aggiornate" ad uno dei quattro Boeing 747 con la denominazione C-32s. Il contratto include l'aggiornamento degli interni, la verniciatura e pulizia, la sostituzione dei sedili con configurazione doppia e tripla, oltre a nuovi tappeti e nuovi sedili nella cabina VIP.

Secondo Defence One, l'anno scorso l'Aviazione americana ha speso circa 18 milioni di dollari per abbellire e modernizzare gli interni di un altro aereo di riserva del presidente Trump. Allo stesso tempo le voci di spesa per l'aggiornamento degli interni non sono menzionate in nessuna delle ultime cinque bozze di richiesta fondi al Congresso da parte dell'Aviazione: si chiedono solo fondi per migliorare le apparecchiature di comunicazione via satellite, i sistemi di navigazione ed i sistemi di scarico dei gas.