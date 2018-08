Esperto militare: la parata militare di Trump

"Da quando ricopre la carica di presidente, Trump ha fatto una scommessa, cioè che l'America è grande e una grande forza militare e sarà superiore a qualsiasi altro stato del mondo.

Il suo concetto di "pace attraverso la forza" è la dottrina della sicurezza nazionale USA", ha detto al giornale un membro del consiglio consultivo del collegio della commissione militare-industriale russo, capo della rivista l'Arsenale della Patria, Victor Murakovsky.

Secondo gli esperti, il compito principale della sfilata è la dimostrazione della potenza militare. "Spesso è necessario per supportare il comandante supremo in questo paese. È una sorta di campagna di pubbliche relazioni in generale, come in epoca sovietica c'era l'unità dell'esercito e del popolo" ha sottolineato. L'esperto ha anche ricordato che le parate militari si svolgono regolarmente, non solo in Russia, ma anche in altri paesi. "In Francia si svolge la parata per il Giorno della presa della Bastiglia. In India ogni anno c'è un'abbastanza grande parata. In Cina ogni 4-5 anni si organizza una rassegna gigante per le truppe in uno dei campi di aviazione" ha detto l'esperto.

Come precedentemente ha riportato il giornale, gli USA hanno cambiato idea sulla parata militare, prevista per il 10 novembre. Secondo i rapporti del Pentagono, il ministero della difesa consente di condurre una grande parata nel prossimo anno. Ricordiamo che Donald Trump è stato colpito dalla sfilata a Parigi e ha voluto organizzare una parata a Washington. Il municipio si è opposto, affermando che Trump "sarà lui stesso a pagare" per la sfilata.

Negli USA spesso si svolgono parate civili con la partecipazione di militari, ma senza armi. L'ultima grande parata militare si è svolta nella capitale nel 1991, in onore della vittoria nella guerra del Golfo.