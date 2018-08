Kim Jong Un: "Sanzioni banditesche contro la Corea del Nord"

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha additato "forze ostili" per aver aumentato le sanzioni sul suo Paese, dopo la richiesta degli Stati Uniti di mantenere la pressione su Pyongyang, secondo quanto riferiscono i media di stato.

Parlando in un cantiere turistico nella zona costiera di Wonsan-Kalma, Kim ha detto che "le forze ostili stavano cercando di soffocare il popolo coreano attraverso sanzioni e blocchi banditeschi", riferisce KCNA.

© REUTERS / KCNA Kim e le sue ispezioni 10

L'agenzia di stampa ha spiegato che il leader ha descritto la situazione di stallo nei confronti dell'Occidente come una "lotta per vivere o morire per difendere il prestigio del Partito".

Al loro vertice storico, i leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord hanno raggiunto un accordo che vedrebbe Pyongyang scambiare le sue armi nucleari per ottenere una diminuzione delle sanzioni degli Stati Uniti.