Gli astronauti russi installano sulla ISS un'antenna per monitoraggio uccelli (VIDEO)

Hanno installato sulla superficie esterna della stazione, il complesso delle antenne del sistema ICARUS, progettato per raccogliere dati sullo spostamento degli uccelli e piccoli animali.

Come spiega l'N+1, il sistema ICARUS è stato sviluppato con la partecipazione del centro di aviazione e dello spazio e una serie di altre organizzazioni scientifiche. È stato progettato per raccogliere i dati sui movimenti globali di uccelli e piccoli organismi viventi. Per il monitoraggio degli uccelli utilizzati ci sono piccole etichette elettroniche con pannelli solari e moduli GPS e GLONASS, ma anche l'accelerometro e sensori di temperatura, pressione e umidità.

Installate sulla superficie del modulo russo della ISS, l'antenna è progettata per la raccolta dati sugli uccelli e animali di sensori. Il complesso comprende un'antenna trasmittente, che copre una vasta area, e anche antenne per scansione di tre strette strisce di terreno. Sensori di uccelli e animali si trovano principalmente in modalità sospensione, sono attivati per la raccolta dei dati e la loro trasmissione sulla ISS, quando l'animale si trova nella zona di copertura dell'antenna.Ormai gli scienziati coinvolti nel progetto ICARUS hanno installato sensori di migliaia di animali e prevedono di aumentare il numero di animali osservati dopo l'installazione dell'antenna. Secondo i ricercatori, l'osservazione permette di studiare come il cambiamento climatico colpisce alcuni tipi di animali. Inoltre, le etichette consentono di monitorare la diffusione di specie invasive e di raccogliere ulteriori dati utili.