7% dei ponti in Francia può sprofondare

Christian Tridon, presidente (dal 2002) dell'Unione Nazionale per la riparazione e il rafforzamento dell'ingegneria delle strutture (Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes de Travaux de Réparation et de Renforcement des Structures) ha detto a Sputnik: "non tutti i ponti crollano domani, ma se non si intraprende nulla, il disastro è inevitabile".

La recente verifica, richiesta dal governo, mostra che quasi ogni ponte su tre sulle autostrade nazionali in Francia richiede riparazione. Secondo questo rapporto, il 7% di loro è anche a "rischio crollo" nel lungo periodo, si parla di 840 ponti.

"La Francia conta 200.000 ponti stradali per 1.000.000 km di strade. In una revisione si tratta solo di 12.000 ponti che si trovano sul bilancio dello stato. Gli altri sono in equilibrio per le autorità locali, comuni e dipartimenti. Quindi, sono d'accordo con il 7%, ma c'è bisogno di estrapolare il numero totale, cioè, il 7% di 200.000 ponti stradali. Così otteniamo non 840, ma 14.000 ponti pericolosi. Se non faremo nulla, allora la situazione è destinata a peggiorare".

Secondo l'ex segretario di stato per i trasporti e il presidente dell'Assemblea dei dipartimenti di Francia, Dominique Bussereau, per il mantenimento delle infrastrutture di trasporto, lo stato spende 700 milioni di euro all'anno invece di 1,3 miliardi, offre ancora di introdurre la cosiddetta "tassa ambientale", che obbligherà gli utenti stessi a pagare per il loro mantenimento. Quanto è adeguata tale misura?

"Questa tassa contribuirà a finanziare la riparazione delle strutture di ingegneria. Nell'ambito della Federazione Nazionale degli appalti pubblici per la costruzione ci aspettavamo 800 milioni di euro all'anno per una tassa ambientale. La tassa è stata annullata. Il risultato, guardatelo voi stessi: la Germania, a differenza della Francia, ha introdotto questa tassa. Credo che la tassa ambientale deve essere introdotta e utilizzata per la riparazione di ponti.

"Integrare i ponti è la nostra priorità", ha detto il 15 agosto il ministro dei trasporti Elisabeth Borne, ricordando la sua volontà di presentare "nel mese di settembre" la legge sul mantenimento delle infrastrutture. Ha detto di avere preoccupazione, poiché in una revisione ha sottolineato che, in media, il ponte "è in fase di ristrutturazione solo 22 anni dopo la comparsa dei primi segni di distruzione. Il mantenimento dello stato dei ponti non è solo un problema di finanziamento. È necessario coinvolgere l'opinione pubblica. Venti anni fa in Francia c'erano speciali uffici per il mantenimento della condizione tecnica. Oggi il sindaco è l'unico responsabile per la condizione delle opere di ingegneria (sul territorio del suo comune). Il sindaco è stato lasciato solo con i suoi problemi, lo stato non aiuta. Non ogni sindaco ha sufficiente consapevolezza dell'importanza della questione, per assegnare i fondi per la verifica speciale. Il sindaco deve disporre di informazioni precise sulla costruzione civile. Se non ha abbastanza fondi per uno studio professionale, deve rivolgersi al dipartimento o allo stato. Se il sindaco ha dubbi, deve mobilitare la volontà politica, a prendere la decisione di chiudere il viaggio. Non tutti i ponti crollano domani, ma se non si intraprende nulla, il disastro è inevitabile.

"Con i muri in pietra, con i ponti non succede nulla. In casi estremi, durante l'alluvione, ci sono ponti metallici e la ruggine, viene regolarmente pulita come per la torre Eiffel. Il problema principale sono i ponti in cemento armato. Essi sono anche soggetti a corrosione, all'interno della struttura si rompe il calcestruzzo. Pertanto è necessario che in Francia sia introdotto il "libretto di Servizio", ora tale documento non esiste. In questo registro di salute devono essere indicate le caratteristiche tecniche del ponte, i tempi di manutenzione, la data di ispezione.

"C'è una struttura complessa per l'ingegneria stradale, un muro di contenimento, la situazione è ancora peggio che con i ponti: si tratta di miliardi di metri quadrati e nessuno li controlla. Con i ponti della ferrovia, la situazione è peggio che con quelli automobilistici. La società nazionale delle ferrovie francesi negli ultimi 30 anni sviluppa autostrade, perfettamente. Ma lo stato ordinario delle ferrovie si sta deteriorando. Molti esperti avvertono l'inevitabilità di un incidente in un tunnel, o su viadotto. Oggi l'unico strumento di lotta, che offrono alla ferrovia, è di rallentare la corsa del treno".