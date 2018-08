All'alligatore hanno stampato la coda con una stampante 3D (VIDEO)

Il rettile è stato trasferito in un centro di riabilitazione per avere una protesi. Il materiale è del National Geographic Russia. La coda per l'alligatore è estremamente importante: aiuta alle manovre quando cammina e nuota. Senza l'alligatore non è in grado di rincorrere la preda e può essere condannato a morire di fame.

Gli ambientalisti lo hanno spostato alla società per rettili di Phoenix. All'alligatore è stato dato il nome di Signor Stubbs, e lui è rimasto a vivere sotto la supervisione di esperti. Tuttavia, nel 2013, la sua storia è diventata interessante per gli scienziati dell'università in Arizona. Hanno fatto una coda artificiale all'alligatore, ma dopo cinque anni, il Signor Stubbs è cresciuto in modo significativo, ora ha bisogno di una nuova protesi. La prima è stata ricavata dalla coda di un altro alligatore, che ostacola però nel movimento, perché ogni rettile ha baricentro individuale. Per lo sviluppo di una nuova protesi c'è bisogno di "prendere le misure". Per esporre l'animale a questa procedura, rischiando la propria vita, gli scienziati non erano pronti, e invece di fare calchi in gesso, hanno usato la scansione 3D. Il programma speciale ha permesso di calcolare con precisione le dimensioni e la forma perfetta della coda per il suo fissaggio al corpo del rettile. Presto in commercio è arrivata la tecnologia di stampa 3D.

Come materiale è stato nuovamente selezionato il silicone, l'alligatore ha ricevuto diverse code, di solito le protesi per gli animali sono create sulla base di nylon o di acido polilattico (PLA), ma gli scienziati vedono nel silicone un grande futuro, e Stubbs ha ricevuto la parte mancante del corpo e, contemporaneamente, è diventato collaudatore della nuova tecnologia.

Gli esperti sottolineano che l'esperimento è riuscito: l'alligatore cammina e nuota praticamente come gli altri animali. Ora l'animale ha raggiunto la maturità, la sua crescita è rallentata, e presto il Signor Stubbs riceverà la versione finale della coda, che può trasportare fino alla fine della vita.