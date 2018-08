Trovata zona di sosta più settentrionale in Jacuzia

L'insediamento del periodo paleolitico è stato individuato sull'isola Stolbovoj dell'arcipelago Isole della Nuova Siberia in Jacuzia.

Come ha detto ai giornalisti il direttore del dipartimento di studi della fauna dell'Accademia delle scienze della repubblica, Albert Protopopov, è diventato il più settentrionale trovato fino ad ora.

"In generale, il più settentrionale che si trova sull'isola di Žochov, ma si riferisce al periodo mesolitico", ha detto il professore.

© Sputnik . Aleksei Kudenko Gli scienziati si preparano a clonare un mammut

Gli scienziati hanno osservato che la zona di sosta poteva essere utilizzata per impianti di trattamento e riti, era l'unica fonte in pietra in un raggio di 100 km.

Il 13 agosto una spedizione in Jacuzia ha scoperto i resti di un mammut. La mostra fotografica "Archeologia della Russia: artefatti nella storia" si terrà dal 15 agosto al 2 settembre nel parco capitale Zarjadje, sarà presentata la famosa statuetta di bisonte in avorio di mammut del paleolitico.