Azienda austriaca intende costruire abitazioni in Crimea

Un'azienda austriaca si occuperà della costruzione di abitazioni ecologiche in Crimea, per il momento il progetto pilota è nella regione di Yalta.

Lo ha riferito a Sputnik il politico tedesco, capo della fazione del partito "di Sinistra" in Parlamento Quakenbrück Andreas Maurer.

"Sono in Crimea, con il rappresentante di una grande azienda austriaca specializzata nella costruzione ecologica delle case in legno. Abbiamo condotto negoziati concreti a Yalta e hanno iniziato a ricercare per realizzare il primo progetto", ha detto Maurer.

Secondo lui, ora si deve negoziare con le banche per il progetto, in parte per i pagamenti dei salari.

"Abbiamo presentato alle autorità locali e al governo della Crimea informazioni individuali su richiesta della società. Letteralmente in formato dettagliato tutto è stato presentato. I negoziati su questo progetto si avvicinano alla fine", ha detto Maurer.