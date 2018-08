Peskov: dettagli del viaggio di Putin al matrimonio del ministro austriaco

Secondo lui, il capo dello stato "ha accettato volentieri" l'invito. Il leader russo si recherà in visita alla celebrazione in Germania, dove sono previsti i colloqui con la cancelliere tedesca Angela Merkel. Il matrimonio del ministro degli esteri austriaco si terrà il 18 agosto. Come ha sottolineato il Cremlino, questo matrimonio è un evento privato, non prevede protocollo.

Cosa regalerà Putin al ministero degli esteri dell'Austria, Peskov ha promesso di rivelarlo in seguito.

Chi è Karin Knails

È un membro apartitico del governo di coalizione del partito popolare e la destra austriaca del partito della libertà, è entrato su proposta di quest'ultima. Il governo austriaco in precedenza ha aderito moderatamente rispetto al resto dei paesi UE alla posizione verso la Russia per la crisi delle relazioni tra Mosca e l'Occidente, ha più volte sostenuto iniziative di stabilire legami con la Russia.

Così, Vienna è l'unica di un paese dell'UE, che non ha espulso diplomatici russi per il caso Skripal. Il ministro ha detto che "in tempi difficili, è necessario mantenere un dialogo". Nel mese di marzo ha detto che Vienna è pronta a mediare tra Mosca e Londra, nel quadro di un conflitto intorno al "caso Skripal", e, in estate, Vienna è stata nominata come uno dei possibili siti per il vertice Putin e Donald Trump.