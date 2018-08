Gli americani malati di scorbuto per le preferenze alimentari

Negli USA sono stati registrati circa 30 casi di scorbuto in cinque anni; tutti si ammalano per aver mangiato cibi grassi ad un elevato contenuto calorico.

A causa di una dieta scorretta il corpo di alcuni americani sperimenta la mancanza di vitamina C. In questo caso, dicono gli esperti russi, ammalarsi di scorbuto in un ambiente urbano è molto difficile, in quanto prodotti con vitamina c sono disponibili anche per le persone a basso reddito, riferisce RT.

Si osserva che l'umanità è riuscita a curare lo scorbuto nella metà del XVIII secolo, è sorprendente identificare oggi dei casi. È stato riferito che uno dei casi è stato trovato all'inizio di agosto dai medici per il sanguinamento delle gengive e i denti marci, perdita di capelli e aumento della fatica.

I medici hanno diagnosticato a un uomo lo scorbuto. Si è scoperto che mangiava solo una volta al giorno e preferiva cibo grasso e ipercalorico per non avere la sensazione di fame. Al malato è stato prescritto di mangiare un'arancia al giorno, per carenza di vitamina c.

In precedenza il ministero della Salute russo ha registrato un aumento del numero di pazienti obesi. Gli esperti attribuiscono questo al fatto che i russi hanno cominciato a mangiare troppo, dando la preferenza a grassi e zucchero, e fanno poco movimento.

Negli USA e in Gran Bretagna hanno iniziato a bere di più. Una delle più popolari bevande è diventata vodka.