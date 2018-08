In Giappone si svolge il tradizionale festival annuale Pikachu Outbreak

Ogni anno a metà agosto la gente arriva a Yokohama da tutto il Giappone per vedere come migliaia di Pikachu ballano e sfilano per le strade della città.

Dal 10 al 16 agosto di quest'anno, l'amministrazione comunale e The Pokémon Company organizzano il festival "Pikachu Outbreak!" già per la quinta volta. Questa volta partecipano 1.500 pokemon e l'attuale edizione supera le precedenti in termini di portata e colore. Il corrispondente di "Sputnik" si è recato sul posto.

"Pikachu è grazioso!", "Mi è piaciuto molto lo spettacolo, fantastico," — una coppia di giovani giapponesi condivide le proprie impressioni con Sputnik.

Sono presenti per la prima volta al festival ed hanno trascorso l'intera serata a Yokohama: hanno visto le sfilate colorate, hanno scattato molte foto ed hanno acquistato souvenir per ricordo. Ma all'evento principale di quest'anno — lo spettacolo acquatico Pokemon Synchronicity non sono riusciti a vederlo. Tutti i posti erano occupati diverse ore prima dell'evento.

Festival dei Pikachu in Giappone © Sputnik . Denis Korzhov

Pokemon Synchronicity è diventato il primo spettacolo nella storia del festival svolto di sera. Secondo gli organizzatori, nella preparazione sono state utilizzate tecnologie digitali uniche. Alcune decine di Pikachu circondati da effetti di luce, fuoco, fumo e acqua scorrevano attraverso il pittoresco porto di Minato Mirai sotto gli applausi del pubblico. A tutti gli spettatori gli organizzatori hanno consegnato delle torce, che lungo la strada si accendevano in modo sincrono con colori diversi. Secondo i presenti, né la lunga attesa, né la pioggia hanno rovinato le buone impressioni della festa.

Fino al 16 agosto dalla mattina fino a tarda notte aspettano i partecipanti del festival sfilate, discorsi e performance dei Pikachu sull'acqua e sulla terra. I Pokemon si possono trovare sia sotto il soffitto dei centri commerciali, sia nelle stazioni della metropolitana, sia nei menù dei ristoranti di Yokohama.