Forze aerospaziali russe riceveranno bombardieri strategici modernizzati Tu-22M3M nel 2021

Secondo Slusar, dal prossimo anno gli aerei entreranno negli impianti della società per subire una profonda modernizzazione.

Oggi a Kazan si svolge la cerimonia di consegna per i test di terra e le prove di volo del primo Tu-22M3M modernizzato.

Il Tu-22M3 è un bombardiere strategico multifunzionale progettato per distruggere i bersagli terrestri e marini da quote di volo grandi, medie e piccole. L'aereo è entrato in servizio nel 1989. Questo velivolo è il bombardiere più grande dell'aviazione strategica, complessivamente sono stati prodotti 268 esemplari. Il Tu-22M3 ha partecipato a all'operazione militare contro il terrorismo in Siria.

Durante la modernizzazione, il nuovo Tu-22M3M riceverà un nuovo sistema di bordo ed inoltre verrà dotato di un nuovo sistema di gestione delle informazioni con la funzione di supporto intelligente delle azioni dell'equipaggio.