Russia, Stati Uniti, Cina, India ed Afghanistan sono Paesi inconquistabili, ritiene il portale americano specializzato in questioni militari “We are the Mighty”.

Tra i motivi per cui la Russia non può essere conquistata, il portale indica non solo le difficili condizioni climatiche, la vastità del territorio e la forza dell'esercito, ma anche il patriottismo e l'identità nazionale.

"I russi distruggerebbero il proprio Paese piuttosto che lasciarlo a qualsiasi invasore," — sostiene We are the Mighty.

Gli aggressori dovrebbero considerare di dover combattere contro "ogni russo in 11 fusi orari diversi", osserva il portale.

Anche gli Stati Uniti sono inconquistabili non solo per la forza dell'esercito, l'estensione del territorio e la grande popolazione, ma anche per la liberalizzazione del porto d'armi tra la gente.

La Cina è inconquistabile per la popolazione formata da 1,3 miliardi di persone. Ulteriori fattori sono considerati la grandezza del territorio, le malattie generate dal sovraffollamento, così come un'economia avanzata che copia i progressi tecnologici di altri Paesi, con conseguente forza militare.

Gli invasori dell'India devono imbattersi con difficoltà come le caratteristiche climatiche e geografiche, così come la "strategia navale", che implicherebbe lo schieramento di un numero massiccio di sottomarini lungo le zone costiere per ostacolare le navi nemiche.

L'Afghanistan, come osserva il portale, è impossibile da conquistare per questioni geografiche, così come per la presenza di una popolazione multinazionale difficile da sottomettere.