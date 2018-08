Hacker scoprono piano di Kiev per contaminare Donbass con rifiuti radioattivi

Secondo le loro informazioni, i presunti sabotatori prevedono di contaminare con rifiuti radioattivi le acque del canale Severny Donets, da cui si approvvigionano le riserve idriche nell'acquedotto Yuzhno Donbassky.

"Dopo la contaminazione dell'acqua, <…> probabilmente verrà dato il via ad una campagna mediatica attiva dell'Ucraina e dei Paesi occidentali contro Donetsk e Lugansk, così come la Russia. Saranno accusati di contaminazione radioattiva nella regione, violazione del diritto internazionale, incapacità di garantire la sicurezza ambientale, etc., con tutte le conseguenze che ne derivano ", si afferma in un comunicato pubblicato sul sito web dell'organizzazione.

Gli hacker notano che per l'operazione le forze speciali hanno ricevuto un container con sostanze radioattive dalla discarica Vakulenchuk nella regione di Zhytomyr. Si noti che questa struttura si trova a 15-18 chilometri dalla base 142 delle forze speciali ucraine, dove dal 2017 i "sabotatori" presumibilmente seguono un programma di addestramento speciale sotto la guida di istruttori americani.

"CyberBerkut" ipotizza inoltre che il "regista" dell'operazione sia Erik Prince, fondatore della società americana privata militare Blackwater, recatosi in visita nella base 142 lo scorso aprile.

A sostegno delle loro ipotesi gli hacker hanno pubblicato l'immagine della lettera del comandante delle forze speciali ucraine Igor Lunev al vice capo di Stato Maggiore dell'esercito Igor Kolesnik in cui chiede di autorizzare l'accesso di Prince nella struttura militare.

Il gruppo hacker "CyberBerkut" pubblica regolarmente i risultati dei suoi attacchi ai siti governativi ucraini.