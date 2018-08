La Russia aiuterà le vittime serbe ad ottenere risarcimento NATO per il bombardamento

La Russia ha promesso a Belgrado supporto scientifico e legale. L'arbitrato israeliano internazionale si propone di creare per l'esame di questi casi una corte ad hoc. Si ammalano i soldati italiani che hanno prestato servizio in Kosovo, per il loro stato, hanno vinto le cause.

"I cittadini della Serbia devono ricevere un risarcimento per le conseguenze dei bombardamenti della NATO nel 1999 per l'uso di uranio impoverito, tali pagamenti li hanno già ricevuto i soldati dell'alleanza del nord Atlantico", ha detto la portavoce del dipartimento di stampa e informazione del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova il 12 agosto, durante la sua visita a Belgrado. Zakharova ha sottolineato che "si doveva fare da tempo" e ha promesso alle vittime serbe che la Russia prenderà in considerazione le loro richieste con l'aiuto di un esperto nella preparazione delle cause.

Ufficialmente, a livello istituzionale, la Serbia ha iniziato a studiare la questione delle conseguenze dell'aggressione NATO solo due mesi fa, il 12 giugno, quando è stato formato l'organo congiunto per determinare gli effetti dei bombardamenti NATO, dove ci sono esperti dei vari ministeri. È stata anche creata una rete nazionale di governo e laboratori privati, che devono fare la raccolta e l'analisi dei dati di ricerca per inquinamento radioattivo, chimico e biologico ambientale.

La squadra dell'avvocato Srdzan Aleksic fa una raccolta di prove per trovare l'esistenza di un nesso causale tra bombardamenti con l'uso di uranio impoverito in Serbia meridionale e l'alta mortalità da cancro in questa regione. Dice a Sputnik, che si aspettava una simile reazione ufficiale di Mosca.

"Questa è una buona notizia. Ci aspettiamo, prima di tutto, il supporto di avvocati russi. Già due volte sono stato a Mosca, ha parlato con i rappresentanti dell'Unione Internazionale degli avvocati, che vogliono aiutarci. Prima della mia partenza per Mosca si è tenuto l'incontro, al quale eccezionali esperti russi, gli scienziati e gli avvocati hanno ricevuto la mia squadra e dato supporto scientifico e giuridico, abbiamo una base per la presentazione di reclami" ha detto.

Dopo la visita della Zakharova, il ministro degli esteri della Serbia Ivica Dacic ha dichiarato che lo stato fornirà tutta la documentazione necessaria per la compilazione delle denunce dei cittadini colpiti dalle conseguenze dei bombardamenti NATO, ha ricordato che queste cose sono già state trattate in Italia.

"Si tratta di soldati che sono andati in missione di pace in Kosovo. Si sono ammalati, perché hanno servito in una regione dove sono state usate munizioni con uranio impoverito, hanno fatto causa contro il proprio stato. Come governo abbiamo più volte cercato di presentare un reclamo, ma ce lo rifiutavano, quando si tratta di rivendicazioni dei cittadini, è un'altra cosa" ha detto.

Aleksic, che rappresenta gli interessi dei cittadini, che credono che la causa della loro malattia sia associata agli effetti dei bombardamenti del 1999, a settembre incontrerà gli avvocati dei soldati italiani. "L'obiettivo di questo incontro è quello di familiarizzare con la loro base di conoscenze, confermando la presenza di un nesso di causalità, questo ci aiuterà a preparare le cause entro e non oltre la fine dell'anno" ha detto l'avvocato.

"In Italia, presso la clinica Universitaria di Roma (Policlinico Universitario Agostino Gemelli), abbiamo in programma di fare un'analisi comparativa dei casi di biopsia per i cittadini serbi e le truppe italiane. Se troviamo una corrispondenza, può essere utilizzata come materiale a prova del fatto che il cancro dei querelanti è stato causato dagli effetti dell'applicazione dell'uranio" dice.

Egli aggiunge che nel suo ufficio tutti i giorni arriva nuova documentazione medica di cittadini che desiderano unirsi alla causa, e che in questo caso deve essere trattata con grande attenzione e analizzata con attenzione, caso per caso, perché non si può dire che tutti i casi di cancro in Serbia siano la conseguenza dei bombardamenti.

Al momento non è noto se i cittadini serbi, godendo di servizi legali, accederanno a tribunali nazionali dei 19 paesi coinvolti nel bombardamento o alla corte serba. È probabile che per l'esame di questi casi può essere costituito uno speciale arbitrato ad hoc. Secondo l'avvocato, è stato contattato il presidente dell'arbitrato internazionale a Tel Aviv, ha proposto di formare ad hoc corte, che potrebbe prendere in considerazione le cause dei bombardamenti con l'uso di uranio impoverito.

"Vogliono lavorare con i nostri legali, ciò significa che questo problema ottiene il riconoscimento internazionale. La Russia, sicuramente, è il nostro partner in questa materia, prima di tutto, si tratta di un supporto scientifico. Io sono stato all'Università: gli esperti di diritto internazionale pubblico e diritto privato sono assolutamente sicuri che abbiamo la base giuridica e la prova di un nesso degli eventi al fine di chiedere il risarcimento del danno in conformità con la legislazione nazionale di quei paesi che hanno partecipato" dice l'avvocato.

L'avvocato sottolinea che la documentazione, che ha promesso di fornire Dacic, e le testimonianze di esperti dell'accademia medica militare, riguardano lo stato di salute dei cittadini durante e dopo i bombardamenti, e sono molto utili.

"Questa è la battaglia legale. Noi crediamo nel diritto e nella giustizia, crediamo che saremo in grado di ottenere giustizia, un giardiniere è riuscito a vincere una causa contro il più grande produttore di fertilizzanti chimici, la Monsanto e ottenere 290 milioni di dollari di risarcimento" ha concluso. Secondo i dati ufficiali, ogni anno il numero di casi e di morti per cancro in Serbia cresce del 2, 2,5%. E ' significativo che se nel 1999 per i bombardamenti in Serbia di cancro sono morti dalle 9.000 alle 12.000 persone all'anno, secondo i dati del 2013, i tassi di incidenza sono raddoppiati: il numero di pazienti con diagnosi di tumori maligni ha raggiunto le 37.437 persone. Alcuni scienziati attribuiscono questo all'uso di uranio impoverito e indicano una prevalenza in Serbia dei casi di leucemia e di linfoma, tipi di cancro e tumori che colpiscono il tessuto, più sensibili alle radiazioni ionizzanti. Altri esperti dicono che le prove della relazione tra l'aumento della mortalità e uranio impoverito non ci sono, così come il numero di malattie tumorali in tutto il paese, e l'uranio impoverito ha limitato raggio di azione e venne utilizzato, soprattutto, nel sud della Serbia.