Conto alla rovescia ad Idlib: domani corridoio umanitario

"L'altro giorno è stata effettuata un'ampia ricognizione in territorio nemico, ora in collaborazione con gli specialisti russi, si è sviluppato un piano di operazione via terra" ha detto la fonte.

"Le forze dell'esercito siriano fino ad ora occupano le loro posizioni e con successo rispondono all'attacco di terroristi nel nord-est della provincia di Hama. Ieri i militanti di Jabat al Nusra hanno tentato di sfondare la linea di delimitazione nel cuore del villaggio di al Khawein e hanno incontrato mitragliatrici e artiglieria", ha detto la fonte. Egli ha sottolineato che l'esercito è pronto a passare all'offensiva.

Per quanto riguarda il destino dei civili, la fonte ha detto: "per questo saranno aperti corridoi umanitari. Questo problema è già stato concordato con la parte russa. Sarà fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza ai siriani".

Un'altra fonte militare ha detto a Sputnik, che giovedì prossimo sarà aperto un corridoio umanitario presso la città di Abu al-Ḑuhūr per l'uscita di civili. "Il corridoio sarà aperto entro 24 ore. Ne possono usufruire tutti coloro che desiderano lasciare il territorio, controllato dai terroristi" ha detto una fonte militare siriana.