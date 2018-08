Danimarca costruisce al confine tedesco recinzione per proteggere i maiali

Il costo del progetto è stimato intorno agli 11 milioni, secondo Deutcshe Welle. La recinzione verrà costruita lungo la linea di delimitazione del mare di Wadden fino al fiordo di Flensburg. La fine della costruzione è prevista entro la fine del 2019.

Il giornale osserva che le esportazioni di carne di maiale sono un articolo importante dell'agricoltura e il desiderio di proteggersi dalla febbre suina è chiaro, ma la costruzione di una recinzione non ha senso. I casi di infezione sono stati registrati in diversi paesi dell'UE, ma la Germania non è inclusa.

I cinghiali, sospettati per la diffusione del virus, praticamente non si trovano in occidente e da oriente possono arrivare in Danimarca a nuoto, dove la recinzione non c'è. Gli ambientalisti temono che la costruzione possa sconvolgere i processi di migrazione di altri animali selvatici e uccelli.