In Spagna hanno iniziato a vendere auto volanti. VIDEO

Il veicolo è progettato per due persone. Si decolla verticalmente fino ad un'altezza di 3,5 mila km, è in grado di raggiungere una velocità di 100 km orari sulla terra e fino a 180 km in aria. Il veicolo è dotato di tre motori, due dei quali sono progettati per il volo. La capacità del serbatoio per il carburante è di 100 litri. Sulla terra questo è sufficiente per superare circa i 1,3 mila km, fino a 500 km in aria. Per guidare una macchina del genere non servirà solo la patente di guida, ma anche la licenza da pilota di elicottero, scrive Аutocasion.

La novità è disponibile con pre-ordine alla Marbella Supergarage di Malaga, che è famosa per la vendita degli esclusivi veicoli. La prima serie sarà caratterizzata da 90 auto del valore di 500 mila euro, poi la società PAL-V ha intenzione di rilasciare una versione più accessibile da 320 mila euro.

Nel mese di luglio la startup Opener introdotta negli USA ha rilasciato il quadcopter BlackFly a camera singola, prototipo di una serie volante dell'automobile, che dovrebbe entrare in vendita nel 2019.