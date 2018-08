Kiev vuole la scorta NATO per le sue navi nel mar d'Azov

Lo ha dichiarato al canale televisivo "112 Ucraina", il vice ministro per i "territori temporaneamente occupati" Georghy Tuka:

"Teoricamente è possibile considerare due possibili versioni. La prima è il ricorso al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la richiesta di una scorta marina. La seconda versione, la meno probabile dal mio punto di vista, è l'impiego delle forze della NATO per l'accompagnamento in mare"

Tuka inoltre ha ammesso di non essere sicuro "che le forze armate della NATO aiuteranno l'Ucraina".

© Sputnik . Vitaly Podvitsky Perché minare il Mar d'Azov?

La situazione nel mar d'Azov si è aggravvata nel mese di marzo, dopo che le guardie di frontiera ucraine hanno messo sotto sequestro la nave "Nord" , battente bandiera russa e proveniente dalla Crimea.

A bordo c'erano dieci marinai russi, tuttavia, le autorità di Kiev li considerano cittadini dell'Ucraina: nove membri dell'equipaggio hanno ricevuto una multa, mentre il capitano rischia la reclusione fino a cinque anni. Soltanto due membri dell'equipaggio sono tornati in Crimea, gli altri rimangono in Ucraina.

Il comando della flotta del mar Nero, dopo il fermo della nave, ha detto che è pronto a garantire la sicurezza della navigazione nelle acque del nord-est del mar Nero e del mar d'Azov.

Successivamente si è appreso che le navi russe controllano le imbarcazioni in navigazione verso i porti ucraini, e ma la direzione regionale dell'FSB in Crimea ha sottolineato che i controlli sono effettuati in conformità al diritto marittimo internazionale.

A Kiev sostengono che a seguito di queste azioni, sono diminuiti gli accessi nei porti di Mariupol e Berdyansk, e gli armatori ucraini stanno accusanto perdite di centinaia di milioni di grivne.