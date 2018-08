Shoigu: dettagli sulla costruzione di una base della Marina a Kaspiisk

"A Kaspiisk deve essere costruita una moderna base navale con sistemi di ingegneria, navigazione, idrografia e logistica" ha detto il ministro, secondo cui uno dei più importanti problemi diventerà "l'organizzazione di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni della flotta del Caspio in un nuovo punto di attracco per quanto riguarda lo sviluppo di un cantiere per la capacità produttiva della regione".

"Ora, per migliorare il sistema di base della flotta è in corso il lavoro di indagine per lo sviluppo del porto, ma anche la costruzione di impianti nel porto di Makhachkala. Si termina la riparazione di edifici e strutture per ospitare il 177esimo reggimento di fanteria della marina, l'assestamento didattico-materiale per la squadra per combattere le forze speciali" ha detto.

Egli ha sottolineato che "particolare attenzione deve essere prestata al patrimonio abitativo, sanitario e di manutenzione per i soldati e le loro famiglie, ma anche per il loro tempo libero".

In precedenza mercoledì il portavoce del capo del dipartimento militare Rossiana Markovskaja ha riferito che il ministro è arrivato per un viaggio di lavoro dalle truppe del distretto militare sud (JUVO), che sono di stanza in Daghestan.

"Il ministro della difesa è qui per ispezionare l'area di costruzione delle infrastrutture della flottiglia del Caspio a Kaspiisk" ha detto.

Inoltre, secondo lei, il capo del dipartimento militare terrà un incontro per lo sviluppo del sistema di base della flotta del mar Caspio nella Repubblica del Daghestan. Nel mese di aprile il comandante della flotta del mar Caspio, il contrammiraglio Sergei Pinchuk ha parlato del suo trasferimento in Daghestan. In precedenza il ministro della difesa Sergei Shoigu ha riferito che la flotta del Caspio è stata trasferita da Astrakhan in Daghestan, il numero di soldati aumenterà.

Ricordiamo che nel mese di luglio il ministero della Difesa ha riferito che entro la fine del 2018 il porto della flotta del mar Caspio sarà completamente attrezzato di infrastruttura, verrà costruito l'edificio amministrativo, frontale e due galleggianti.