Rivelato segreto della formazione delle rocce più antiche sulla Terra

Circa tre decenni fa, gli scienziati hanno scoperto vicino al fiume Acasta in Canada antiche rocce felsiche ricche di silice. Queste sono le rocce più antiche sulla Terra con un'età di 4,2 miliardi di anni. In altre parole, si sono formate circa 600 milioni di anni dopo la formazione della Terra e prima della comparsa della vita.

Queste contengono una miscela unica di elementi chimici (rispetto a rocce simili, formate molto dopo). I ricercatori hanno suggerito che le rocce più antiche sono apparse a causa di altri processi geologici.

Il Dr. Tim Johnson e i suoi colleghi dell'Università di Pittura, in Australia, hanno realizzato un modello con le probabili condizioni in cui queste rocce si sono potute formare.

Sono giunte alla conclusione che la parziale "fusione" della superficie terrestre ad una temperatura compresa tra gli 800 e 900 gradi Celsius e una pressione molto bassa potrebbe aver contribuito alla loro formazione.

Johnson sostiene che non ci potevano essere temperature così elevate sulla giovane Terra senza un influenza esterna. A suo avviso, un pesante bombardamento di asteroidi sulla Terra (e non solo), ha svolto un ruolo fondamentale in questo.

"Sappiamo che la Terra è stata bombardata per 600-700 milioni di anni dopo la sua formazione. Il fatto stesso che le uniche rocce felsiche che conosciamo hanno un età superiore ai quattro miliardi di anni, mi ha fatto subito pensare al fatto che tali effetti potrebbero essere stati la causa del loro aspetto" dice lo scienziato.

Grazie a questa intensa "pioggia" di asteroidi, rocce come quelle che si trovano in Canada potrebbero essere state abbastanza comuni al momento, ha detto Johnson.

Tuttavia, la placca tettonica ricca di queste rocce "annegò" all'interno della terra. In altre parole, tali rocce potrebbero essere le uniche "sopravvissute" dopo gli eventi che si sono verificati all'inizio della storia della Terra.

In futuro, Johnson spera di esplorare la Siberia per trovare ulteriori prove geologiche a sostegno della sua idea.

I risultati dello studio sono stati presentati nella pubblicazione scientifica Nature Geoscience.

I risultati dello studio sono stati presentati nella pubblicazione scientifica Nature Geoscience.