Media: quando e dove si incontreranno i leader delle due Coree

Non è stato ancora deciso se il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si recherà a Vladivostok per il Forum Economico Orientale, ha comunicato a Sputnik per telefono l’amministrazione presidenziale a Seoul.

Yonhap ha comunicato martedì che la parte sudcoreana si prepara a inviare a Vladivostok il premier Lee Nak-yeon per conto di Moon Jae-in, nonostante il fatto che il politico dovrà prendere parte alla sessione a porte aperte autunnale del parlamento, che si terrà a settembre.

Poiché i risultati dei colloqui a livello ministeriale del 13 agosto hanno annunciato la visita di Moon Jae-in a Pyongyang a settembre, è improbabile che abbia tempo per prepararsi per il Forum Economico Orientale. Il quarto Forum Economico Orientale si terrà nel campus dell'Università Federale dell'Estremo Oriente, sull'isola Russky, dall'11 al 13 settembre. Il quotidiano coreano Mae-il Gyeongje Sinmun ritiene che, per evitare la conduzione non diplomatica del summit durante il Forum Economico Orientale, dove Putin ha invitato sia Moon che Kim, il vertice sarà spostato dal 13 al 14 settembre.

Anche se il quotidiano JoongAng Ilbo ricorda che entrambe le precedenti visite dei presidenti della Corea del Sud a Pyongyang si sono svolte martedì e giovedì, quindi le date più probabili sono ancora dall'11 al 13 o dal 18 al 20 settembre. E se il leader della Corea del Sud vorrà convincere Kim ad andare a New York, in modo di annunciare congiuntamente la fine della Guerra di Corea durante la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, verrà scelta la prima opzione, osserva la stampa.

Allo stesso tempo, secondo la fonte diplomatica della pubblicazione economica Hanguk Gyeongje, questo sarà l'argomento principale dei colloqui a Pyongyang. C'è ancora la possibilità di farlo al summit dell'APEC a novembre in Papua Nuova Guinea, ma l'amministrazione del presidente sudcoreano si aspetta ancora di rilasciare una dichiarazione congiunta all'ONU, perché sarà più simbolico. È stato durante la 46ª Assemblea Generale del 17 settembre 1991, che la Corea del Sud e del Nord furono contemporaneamente ammesse alle Nazioni Unite.