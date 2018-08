Putin annuncia: pronto a incontrare Kim Jong-un

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato di essere pronto a incontrare a breve il leader della Corea del Nord Kim Jong-un per discutere le questioni regionali e le relazioni bilaterali.

Questo viene affermato nel telegramma reciproco in occasione del 73° anniversario della liberazione dal dominio giapponese, il cui testo è stato pubblicato dalla Central Telegraph Agency of Korea. In precedenza, Kim Jong-un ha inviato a Putin un telegramma di congratulazioni.

Putin ha fatto gli auguri a Kim Jong-un per la festa nazionale e ha apprezzato molto il fatto che il capo della Corea del Nord ricorda come i soldati dell'Armata Rossa e i coreani "hanno combattuto fianco a fianco" contro il nemico comune.

"Sono sicuro che con la cooperazione la Russia, Corea del Nord e Repubblica di Corea, saremo in grado di sviluppare ulteriormente una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, iniziando con l'attuazione di progetti tripartiti", ha aggiunto il presidente.

Le truppe sovietiche liberarono la Corea dal dominio coloniale giapponese il 15 agosto 1945, quando l'imperatore del Giappone annunciò la resa nella seconda guerra mondiale. In memoria dei soldati sovietici nel centro di Pyongyang sul pendio del Monte Moranon si erge il monumento alla "Liberazione".