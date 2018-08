Trump adotta il nuovo bilancio per la difesa ma si “dimentica” del suo creatore

Donald Trump ha firmato la legge di bilancio per la difesa proposta e promossa dal senatore John McCain, ma durante il suo discorso di 25 minuti ai militari Trump non ha mai menzionato il suo nome. Lo riferisce il Washington Post.

Il senatore John McCain, capo del Comitato per le forze armate presso il Senato, è noto per il suo atteggiamento critico nei confronti di Donald Trump. Anche il presidente non perde occasione per criticare il senatore e questo episodio è da inserire in questo contesto. Ovviamente la reazione di McCain non si è fatta attendere, così nella sua dichiarazione sull'adozione del bilancio — di cui è artefice e promotore — non ha menzionato Trump.

Il nuovo bilancio per la difesa è stato adottato dalla stragrande maggioranza del Senato. Come nota il quotidiano, i costi che esso impone per il 2019 sono tra i più alti della storia moderna degli Stati Uniti, mentre alcuni economisti e parlamentari hanno espresso preoccupazione per la crescita del deficit di bilancio.

"L'America è una nazione pacifica, ma se siamo costretti a combattere lo faremo e vinceremo", ha detto Trump ai militari.

La nuova legge prevede l'attuazione della strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, che parla di una nuova era della competizione statunitense con altre grandi potenze: la Russia e la Cina.

Secondo gli esperti, il nuovo pacchetto non porterà ai cambiamenti radicali che l'esercito americano auspica per prepararsi allo scontro con le grandi potenze. I militari dovranno decidere da soli quando interrompere il lavoro, perché, secondo gli analisti, la legge non lo dice.

La strategia di sicurezza nazionale di Trump è arrivata troppo tardi, quando la maggior parte delle disposizioni di bilancio erano già state elaborate, quindi non è stato possibile apportare modifiche più radicali — spiega la pubblicazione. Ma il Pentagono si aspetta di correggere la situazione entro il 2020. Tuttavia, gli esperti dicono che non sarà così facile da fare a causa della costante minaccia del terrorismo.

L'importo di base che gli Stati Uniti intendono spendere per l'esercito nel 2019 sarà di 639 miliardi di dollari. Tra le altre cose, il nuovo bilancio prevede un aumento degli stipendi dei militari del 2,6%, il livello più alto negli ultimi nove anni.

Sebbene questa legge includa fondi per tutta una serie di nuovi sviluppi militari, compresa la costruzione di 77 nuovi caccia F-35 del valore di 7,6 miliardi di dollari, l'aumento del bilancio sarà destinato principalmente alle operazioni, al mantenimento della capacità di combattimento e al pagamento del lavoro. Di conseguenza, secondo gli esperti, sul piano strategico l'esercito non cambierà.

Durante il suo discorso sull'adozione del nuovo bilancio per la difesa, Trump non ha dimenticato di menzionare la crescita economica del paese e la creazione delle forze spaziali. Il presidente non ha mancato nemmeno di criticare i media nazionali per la diffusione di notizie false.