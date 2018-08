Quotidiano svizzero segnala alcuni annunci di lavoro… particolari

Badante per una colonia di gatti, assaggiatore di Nutella, guardiano del faro, raccattapalle da golf. Il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung segnala questi particolari annunci di offerta di lavoro.

Sulla piccola isola greca di Syros si cerca un badante per una colonia di 55 gatti. Le principali mansioni sono dar loro da mangiare, coccolarli e se necessario portarli dal veterinario. Si richiede disponibilità giornaliera per 4 ore. Vitto e alloggio sono pagati. La pubblicazione segnala che i colloqui si terranno via Skype a fine agosto.

Per i più golosi la pubblicazione svizzera segnala la ricerca di 60 assaggiatori di Nutella presso la sede centrale della Ferrero ad Alba, in Piemonte. Dopo tre mesi di formazione, i futuri assaggiatori lavoreranno due ore in due giorni alla settimana.

I più romantici potranno invece pensare di trasferirsi in un faro sulla costa settentrionale della Germania, dove si cerca un guardiano. Malgrado non sia previsto il salario, continuano ad arrivare centinaia di curriculum da tutta la Germania e perfino dall'Australia.

Un altro lavoro particolarmente redditizio, secondo il giornale svizzero, è quello di recuperare le palline da golf in fondo al mare e ai laghi per poi rivenderle. Particolarmente proficua questa occupazione può essere negli Stati Uniti, dove ogni anno scompaiono fino a 300 milioni di palline da golf.