USA, il Congresso pubblica disegno di legge sulle nuove sanzioni contro la Russia

Il documento, intitolato "sul rafforzamento della NATO, la lotta contro la criminalità informatica internazionale e l'imposizione di ulteriori sanzioni contro la Federazione Russa", prevede, tra l'altro, misure contro politici, funzionari, imprenditori russi e aziende associate a progetti energetici russi, così come sanzioni contro il debito pubblico russo. Inoltre si propone l'introduzione del divieto di rilascio di licenze per gli americani per partecipare a progetti legati alla produzione di petrolio in Russia.

Gli autori del disegno di legge sono i senatori Robert Menendez, Ben Cardin e Jeanne Shaheen, del Partito Democratico, e Cory Gardner, Lindsey Graham e John McCain del Partito Repubblicano.

Sull'introduzione di nuove sanzioni contro la Russia da parte del Congresso, i media avevano iniziato a parlarne all'inizio di agosto. Alcuni esperti intervistati da Sputnik hanno detto che le nuove sanzioni potrebbero influire negativamente su banche e rublo, anche se ancora non c'è niente di concreto su cui discutere.

Il ministero delle Finanze russo, da parte sua, ha ricordato che anche in passato si è parlato di sanzionare il debito pubblico russo ma che non è mai stato fatto. Tuttavia, il ministero è fiducioso che la Russia sarà in grado di soddisfare il programma di prestito nazionale anche senza la partecipazione degli investitori esteri.