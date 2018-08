Londra, auto contro le barriere fuori dal Parlamento

Arrestato un uomo, isolata la zona intorno a Westminster. Ci sarebbero dei pedoni feriti, ma non in pericolo di vita.

Un uomo è stato arrestato dopo che un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza davanti alla Camera del Parlamento a Londra. Diversi pedoni sono rimasti feriti nell'incidente, secondo la polizia metropolitana.

"Alle 07.37 di oggi, un'auto si è schiantata con barriere al di fuori del Parlamento, l'autista della macchina è stato arrestato da agenti presenti sulla scena, alcuni pedoni sono stati feriti e gli agenti rimangono sul posto. Forniremo ulteriori informazioni quando le avermo", ha scritto la polizia metropolitana su Twitter.

Nessuna delle persone ferite sarebbe in pericolo di vita.

"In questo momento, gli agenti non credono che qualcuno sia in pericolo di vita: i cordoni sono stati posizionati per aiutare le indagini", ha scritto la polizia metropolitana su Twitter.La polizia ha aggiunto che la stazione di Westminster era stata chiusa dopo dell'incidente.