Germania: abolito il divieto della simbologia nazista nei videogiochi

Ora il simbolismo del regime nazista, sarà possibile vederlo nei prodotti di intrattenimento, ma solo nel caso in cui è giustificato dal tema del gioco. Il divieto del simbolismo estremista è ancora in vigore, ma l'USK, organizzazione tedesca, impone limiti di età per il gioco, ha dichiarato che ora i videogiochi dovranno soddisfare gli stessi requisiti dei film.

Questo significa che ogni gioco può essere approvato per la vendita, se la simbologia in uso è di finzione e drammaticamente giustificata.

In Germania è vietato il simbolismo dei gruppi e delle organizzazioni, la cui attività è riconosciuta come incostituzionale. Fino a poco tempo fa, questo ha portato al fatto che quasi tutti i giochi per computer sul tema della Seconda guerra mondiale, in Germania avevano una versione modificata, senza svastiche.