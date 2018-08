L'Occidente è preoccupato per gli sviluppi delle armi ipersoniche in Russia e in Cina. Tuttavia, in confronto con lo svolgimento del proprio sviluppo, la prospettiva di "prendere in prestito" i materiali sembra più allettante per i militari americani.

Come scrive il quotidiano Fenghuang, la Russia vanta la sua nuova "arma letale", alcuni materiali hanno già hanno dimostrato di essere già in mano degli scienziati occidentali grazie alle spie.

Nel suo messaggio all'assemblea Federale, Vladimir Putin, ha parlato di cinque trionfi: missili a propulsione nucleare, siluri nucleari, il missile balistico intercontinentale Sarmat, droni in acque profonde, il missile ipersonico Kinzhal, che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Come scrive il quotidiano Fenghuang, la diffusione di informazioni su questo missile complesso ha spaventato qualcuno, poiché la velocità dei missili supera di dieci volte la velocità del suono, hanno la capacità di essere manovrati in volo, superando qualsiasi sistema di difesa aerea.

Dopo che sono stati effettuati test, i media occidentali hanno cominciato a discutere attivamente, di quanto spaventose fossero le armi della Russia e della Cina. Alla conferenza, dedicata alla difesa aerea, il comandante del comando strategico delle Forze Armate USA, il generale John Hiten ha ammesso: "le armi iperboliche in Russia e Cina sono forti, mon abbiamo alcuna possibilità di fronteggiarle, in questo caso gli USA sono fortemente in ritardo su Cina e Russia".

È sicuro l'autore dell'articolo, che c'è una certa strategia: i militari americani sicuramente guidano lo sviluppo delle armi ipersoniche, solo che non ne parlano pubblicamente, come i russi, e per tali dichiarazioni ci sono secondi fini. Tuttavia, in confronto con lo svolgimento del proprio sviluppo, la prospettiva di "prendere in prestito" i materiali direttamente dai russi, sembra più allettante.