Politico: indiscrezione diplomatica su Trump

Secondo le fonti, Trump non sa come interagire correttamente con i leader stranieri. Ad esempio, Trump un paio di volte nel primo anno della sua presidenza, ha voluto chiamare il primo ministro Giapponese Shinzo Abe a metà giornata. La difficoltà è che quando in America a metà giornata, in Giappone è già notte. Gli assistenti del presidente avrebbero dovuto spiegare questo problema, che, secondo una fonte diplomatica, si è verificato in maniera "permanente", ma non è stato facile, dice l'articolo.

Secondo l'ex funzionario del Consiglio per la sicurezza nazionale USA, Trump non è stato impeccabile: non sa che il leader di qualsiasi altro paese

fuori degli Stati Uniti può dormire o di essere ad un altro fuso orario.

"Quando Trump vuole chiamare qualcuno, vuole chiamare qualcuno. In questo caso è impulsivo. Egli non pensa che ora o chi è" ha detto una fonte vicina al presidente USA.

Il desiderio di Trump di chiamare i leader mondiali in orari scomodi è solo una delle tante gaffe diplomatiche del presidente, che ha fatto fin dal suo insediamento.